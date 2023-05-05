Лайма Вайкуле рассказала о планах Пугачевой посетить похороны Юдашкина

По ее словам, на днях Пугачева сказала ей, что собирается прилететь на похороны модельера. При этом она уточнила, что прилетит одна.

«Она говорила: «Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что не поеду к нему на похороны? Значит дети останутся, а я должна ехать». Так что Алла как всегда на высоте», – поделилась Вайкуле.