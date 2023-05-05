Историк моды Александр Васильев назвал причину отсутствия Аллы Пугачевой на похоронах Вячеслава Зайцева

подмосковном Щелкове завершилось прощание со знаменитым кутюрье Вячеславом Зайцевым. Он скончался 30 апреля от желудочного кровотечения. Помощник, находившийся в тот злополучный вечер рядом с модельером, успел вызвать медиков, но в больницу Зайцев попал уже в критическом состоянии, из которого его не смогли вывести. На протяжении нескольких дней не поступало никакой информации по поводу похорон, но затем единственный сын дизайнера вышел на связь и сообщил о том, что все пройдет 4 мая.

Проводить Вячеслава Михайловича в последний путь пришло около тысячи человек, среди которых были его родные, друзья и поклонники. К удивлению представителей прессы, несмотря на то, что в социальных сетях скорбел почти весь шоу-бизнес, к собору пришли лишь единицы. У гроба были замечены Сергей Зверев, Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова и Бедрос Киркоров. Филипп же ограничился присланным венком, но сам не присутствовал. Также не пришла в этот день и Алла Пугачева, которая накануне похорон прилетела из Израиля в Москву вместе с мамой Валентина Юдашкина. По неподтвержденной информации, певица в спешке взяла билеты на обычный рейсовый самолет.