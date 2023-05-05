Вчера, 3 мая, стало известно, что 74-летняя певица неожиданно вернулась в Москву. Решение о приезде она приняла спонтанно, узнав о смерти двух своих близких друзей. Как писали СМИ, артистка планировала проводить в последний путь Юдашкина, но при этом многие фанаты ждали ее и в Щелкове на отпевании Вячеслава Михайловича, где она так и не появилась.
Историк моды Александр Васильев назвал причину отсутствия Аллы Пугачевой на похоронах Вячеслава Зайцева
подмосковном Щелкове завершилось прощание со знаменитым кутюрье Вячеславом Зайцевым. Он скончался 30 апреля от желудочного кровотечения. Помощник, находившийся в тот злополучный вечер рядом с модельером, успел вызвать медиков, но в больницу Зайцев попал уже в критическом состоянии, из которого его не смогли вывести. На протяжении нескольких дней не поступало никакой информации по поводу похорон, но затем единственный сын дизайнера вышел на связь и сообщил о том, что все пройдет 4 мая.
Проводить Вячеслава Михайловича в последний путь пришло около тысячи человек, среди которых были его родные, друзья и поклонники. К удивлению представителей прессы, несмотря на то, что в социальных сетях скорбел почти весь шоу-бизнес, к собору пришли лишь единицы. У гроба были замечены Сергей Зверев, Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова и Бедрос Киркоров. Филипп же ограничился присланным венком, но сам не присутствовал. Также не пришла в этот день и Алла Пугачева, которая накануне похорон прилетела из Израиля в Москву вместе с мамой Валентина Юдашкина. По неподтвержденной информации, певица в спешке взяла билеты на обычный рейсовый самолет.
Конечно, Примадонну на прощании ждали, ведь ее с Зайцевым связывали давние теплые отношения. Именно он был создателем знаменитых концертных балахонов, которые стали ее визитной карточкой. Связь их прерывалась в 90-е, когда, как и многие, Пугачева перешла к Юдашкину, но все же потом ей удалось вновь наладить общение с Зайцевым. Певица приезжала к нему, но в последние годы коммуникация складывалась тяжело из-за проблем со здоровьем модельера. Напомним, что Зайцев страдал от болезни Паркинсона.
Однако несмотря на дружбу, Алла Борисовна так и не появилась на похоронах дизайнера. Историк моды Александр Васильев, узнав, что исполнительница не пришла, попытался найти объяснение ее поступку. По его словам, Примадонна таким образом не показала неуважение к почившему, она обязательно придет на кладбище, когда там не будет столько народа и журналистов. «Она специально ради этого ехала в Москву! Наверное, не захотела излишнего внимания. Вероятно, на кладбище приедет. Очень жаль, что многие артисты, которых он одевал, не пришли. Допустим, отсутствие Пьехи можно объяснить — она, наверное, сама не ходит. Но ведь он одевал и многих других звезд. Очень грустно для меня все это!», - пишет Vokrugtv.