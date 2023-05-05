Серж Римма, он же fenkii - рэпер с русскими корнями из Эстонии, который настолько хорош, что пришелся по душе компании Universal Music. Представители мирового лейбла не раздумывая заключили с артистом контракт о сотрудничестве. Несмотря на то, что на музыкальном рынке fenkii в основном позиционируется как хип-хоп артист, он не ставит себя в рамки только одного стиля.
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Limon LIVE: рэпер fenkii назвал черту поведения жителей Эстонии, которой мы можем гордиться
«Тянуть имя fenkii не надо, количество i - это чисто амбиция. Если не изменяет память, в Инстаграме у меня 26 i. Это исключительно потому, что был лимит, больше уже нельзя. Я хотел максимально много. Честно говоря, видел какой-то аккаунт, который мне когда-то нравился, и там была примерно та же тактика. Там было очень много одной и той же буквы», - рассказывает Серж Римма о своем сценическом имени fenkii и его написании в соцсетях.
Ведущая Limon LIVE Светлана Карабут подтвердила, что она из тех, у кого возникли трудности с пониманием того, как правильно произносить имя fenkii. По словам нашего героя, таких людей много.
Ведущий Limon LIVE Эдгар Гергель спросил у fenkii, диктует ли ему лейбл Universal Music, как одеваться, как называться, как себя вести. А Света попросила артиста посчитать, сколько человек постоянно работают над его проектом.
«Всё было отдано в наши, руки моей команды. У меня есть ребята, с кем мы всё это делаем. На самом деле, она небольшая. Ключевая команда достаточно маленькая - я и мой продюсер, с кем мы пишем музыку, работаем над музыкальной частью. Но также мне посчастливилось работать профессионально в видеоиндустрии, откуда и появляются клипы. Соответственно, я их тоже частично воспринимаю как мою команду», - рассказывает fenkii.
Дорогие и шикарные видеоклипы
Совсем недавно Серж Римма представил клип на свежий хит Dom Pérignon. Получился ли он таким же дорогим, как это шампанское?
«Так сошлось, что у меня намечался отпуск, должен был лететь в Индонезию, был этот трек Dom Pérignon, решили, что будем его выпускать. Мысли сошлись воедино: давайте снимем там клип какой-нибудь. Не настолько, может быть, технически сложный, как мы обычно делаем. Но здесь главная моя мысль была - по-летнему тепло, свободно, локация сама за себя говорит. Сейчас уже даже забываю, как тяжело там было снимать. Настолько жарко, даже легкие движения, которая я делал, не так-то просто», - вспоминает fenkii.
По словам артиста, если внимательно посмотреть клип, то вы увидите там склон, по нему спускаться и подниматься - минут 40. Когда смотришь этот легкий и очень жаркий клип, кажется, что кроме нашего артиста нет больше никого на целом побережье. Но это далеко не так.
«Было сложно найти то место, где не было бы очень много людей. Это типичная проблема... в Инстаграме когда смотришь, кажется, что везде так мало народа. Но на самом деле это не так. Если очень приглядеться, можно вдалеке заметить людей», - говорит артист.
Гастроли и заработки
fenkii уже несколько лет занимается этим проектом, достаточно много музыки уже вышло, что-то еще в столе. Но концертов у артиста практически нет. Почему?
«Сейчас занимаюсь сборкой какого-то коллектива, хочется, чтобы это было с живой музыкой, а не просто под бит. Я сам себя в рамки рэпера не особо люблю ставить. Мне нравится, что я могу делать любую музыку, в то же время, если выступать, то это может быть по-разному. В клубе только с диджеем, на фестивале с группой, может даже акустический концерт», - признается Римма.
«Мне кажется, что эстонская музыка сейчас находится в хорошем состоянии. Выходит много классного и интересного, если бы я делал на что-то каверы, точно бы нашел», - оптимистично настроен fenkii.
По словам артиста, из нового ему очень нравится позитивная песня от Post Malone - Chemical.
Где отдыхает fenkii?
Звездная жизнь в Эстонии отличается от других стран. Здесь артисты могут чувствовать себя безопасно и спокойно, в этом уверен и fenkii. Эта черта поведения жителей нашей страны, определенно, звездам лишь на руку. Да и стране есть чем гордиться.
«Не чувствую никаких рамок, хожу везде, где хочу. Время от времени люди узнают. Но у нас в Эстонии такая атмосфера вообще... даже более знаменитые артисты говорят, что у нас такая уютная атмосфера. Никто не бежит к тебе. Бывает, что-то спросят».
Артист Серж Римма ходит в одни и те же места, поэтому все там его знают, приветствуют, и не удивляются тому, что он там. Но забегает ли он в места фастфуда? «Редко. Это такая привычка, которая в моей жизни передавалась от друзей. В каждой компании есть дьявол, который предложит это. И ты такой: ну, ладно, так и быть, посижу».
Рэпер fenkii не курит, против алкоголя ничего не имеет. Любит выпить хороший коктейль в хорошем баре, общается с барменами. «У нас отличные бармены в Эстонии. Идите к барной стойке и общайтесь. Всем советую».
Блиц «Или... или?!»
Модная машина или модный дом? Модный дом
Быть невидимым или уметь читать мысли? Быть невидимым
Учиться балету или гимнастике? Учиться гимнастике
Омлет или жареные яйца? Омлет
За завтрак или против? Завтракать, точно!
Поездка на пляж или в лес для совместного отдыха? В лес. Прямо сейчас я бы в лес съездил. Никогда об этом не думаю, но если кто-то говорит, начинаю об этом париться.
Новый телефон или новый ноутбук? Новый ноутбук.
Комедия или драма? Комедия.
Панда или лев? Панда.
Сдержанность или гламур? Сдержанность.
Коллеги по лейблу с Аликой
«Не слушал треки от представителей других стран, люблю смотреть финал и наслаждаться музыкой уже там. Алика. Выступление классное, она выдается классно, песня написана классно. Вроде всё есть. Все элементы», - говорит fenkii.
По словам артиста, он обычно смотрит Евровидение с друзьями. Чуть ли не в офисе.
«Шляпный вопрос»
Кто самый горячий человек в твоем окружении? Правильный ответ - это моя девушка, в окружении все классные ребята. Все горячи, талантливы.
У тебя были отпускные или курортные романы? Многое в жизни бывало. Разные романы были в моей жизни. И курортные, и отпускные.
Смотрите видео нашего выпуска Limon LIVE с артистом fenkii вверху новости! Галерею со съемок ниже.