ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Limon LIVE: рэпер fenkii назвал черту поведения жителей Эстонии, которой мы можем гордиться

«Так сошлось, что у меня намечался отпуск, должен был лететь в Индонезию, был этот трек Dom Pérignon, решили, что будем его выпускать. Мысли сошлись воедино: давайте снимем там клип какой-нибудь. Не настолько, может быть, технически сложный, как мы обычно делаем. Но здесь главная моя мысль была - по-летнему тепло, свободно, локация сама за себя говорит. Сейчас уже даже забываю, как тяжело там было снимать. Настолько жарко, даже легкие движения, которая я делал, не так-то просто», - вспоминает fenkii.

По словам артиста, если внимательно посмотреть клип, то вы увидите там склон, по нему спускаться и подниматься - минут 40. Когда смотришь этот легкий и очень жаркий клип, кажется, что кроме нашего артиста нет больше никого на целом побережье. Но это далеко не так.

«Было сложно найти то место, где не было бы очень много людей. Это типичная проблема... в Инстаграме когда смотришь, кажется, что везде так мало народа. Но на самом деле это не так. Если очень приглядеться, можно вдалеке заметить людей», - говорит артист.

Limon LIVE. fenkii, Светлана Карабут и Эдгар Гергель Фото: Sander Ilvest / Postimees

Гастроли и заработки

fenkii уже несколько лет занимается этим проектом, достаточно много музыки уже вышло, что-то еще в столе. Но концертов у артиста практически нет. Почему?