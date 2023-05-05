Михаил Лабковский назвал всего одну привычку, которая поможет избежать выгорания на работе

Но есть и другая проблема – с ней сталкиваются в том числе и те, у кого не поворачивается язык петь дифирамбы своей работе. Многие люди не понимают, как именно им нужно отдыхать. «В детстве, когда вам хотелось поваляться в кровати подольше, родители, скорее всего, говорили, что в потолок плюют только лентяи и лежебоки. И вот вы выросли и заставляете себя менять деятельность, а не отдыхать», – объяснил Лабковский. Вместо того чтобы посмотреть фильм после работы, многие стараются быть еще более продуктивными, а это по сути смена одной работы на другую. «Приучайте себя проводить свободное время так, как хотите именно вы, чтобы как следует отдохнуть и зарядиться. Тогда и к работе вкус не потеряете», — подытожил психолог.