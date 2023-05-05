11 признаков того, что муж изменяет вам с коллегой

«Если в ваших отношениях все в порядке и дело лишь в недопонимании, то вопросы о том, что вас беспокоит, не создадут проблем, – объясняет эксперт. – В противном случае (если таким образом вы спровоцируете серьезную ссору), вероятно, ваш брак исчерпал себя».

Если вы думаете, что любимый человек испытывает симпатию к коллеге и между ними что-то есть, не нужно шпионить за ним, лезть в телефон или пытаться отомстить. Тоби Ингам подчеркивает, что «не стоит быть в отношениях, в которых вы не можете доверять партнеру и не спите из-за этого по ночам».

Так, у вашего партнера, скорее всего, есть кто-то еще, если он:

1) резко изменил свои привычки;

2) стал прятать мобильный телефон и уединяться с ним;

3) прекратил звать вас на встречи с коллегами;

4) стал предпочитать общение с сослуживцами, а не с вами;

5) начал регулярно задерживаться на работе, списывая все на большое количество дел, но ничего конкретно не поясняя;

6) внезапно и кардинально поменял внешность и стиль одежды;

7) вдруг установил или поменял пароли на своих гаджетах;

8) стал постоянно удалять историю на компьютере.

9) начал постоянно без особых причин упоминать в разговоре конкретного человека;

10) стал избегать упоминания какого-то имени;