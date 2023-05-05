Пт, 5.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Такой изощренный способ вас шокирует: женщина рассказала, что подтолкнуло ее к разводу

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Развод. Иллюстративное фото.
Развод. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Пользовательница популярного интернет-форума Reddit рассказала о поступке мужа, который уничтожил ее брак.

Женщина объяснила, что вышла замуж за любимого мужчину. В течение восьми месяцев пара пыталась завести ребенка. Однако ничего не получалось.

«Я была разочарована и решила сходить к врачу, но мой муж отказывался проходить осмотр, сказал, что с ним все в порядке», –написала форумчанка.

При встрече с сестрой супруга женщина поделилась своими переживаниями: она боялась бесплодия и вероятности никогда не стать матерью. Также автор истории пожаловалась золовке на отказ мужа пройти тест на фертильность. Родственница раскрыла причину. Ее брат прошел процедуру вазэктомии и не может иметь детей. Эта новость шокировала женщину.

«Оказалось, он сделал вазэктомию за год до нашей встречи, но всегда был рад поговорить со мной о наших будущих детях», – поделилась рассказчица.

Автор публикации поговорила с мужем. Оказалось, он не говорил ей о вазэктомии, чтобы иметь возможность проверить супругу на неверность. Ведь если однажды она заявила бы ему о наступившей беременности, мужчина поймал бы ее на измене. В тот же день рассказчица уехала из дома, а после – подала на развод.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх