Такой изощренный способ вас шокирует: женщина рассказала, что подтолкнуло ее к разводу

«Я была разочарована и решила сходить к врачу, но мой муж отказывался проходить осмотр, сказал, что с ним все в порядке», –написала форумчанка.

При встрече с сестрой супруга женщина поделилась своими переживаниями: она боялась бесплодия и вероятности никогда не стать матерью. Также автор истории пожаловалась золовке на отказ мужа пройти тест на фертильность. Родственница раскрыла причину. Ее брат прошел процедуру вазэктомии и не может иметь детей. Эта новость шокировала женщину.

«Оказалось, он сделал вазэктомию за год до нашей встречи, но всегда был рад поговорить со мной о наших будущих детях», – поделилась рассказчица.

Автор публикации поговорила с мужем. Оказалось, он не говорил ей о вазэктомии, чтобы иметь возможность проверить супругу на неверность. Ведь если однажды она заявила бы ему о наступившей беременности, мужчина поймал бы ее на измене. В тот же день рассказчица уехала из дома, а после – подала на развод.