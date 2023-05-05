Жестокое убийство на улице Махтра: «Судебный врач установил, что было нанесено более ста ударов»

По словам Маре, которая пришла на работу в социальный приют на улице Махтра в Таллинне незадолго до девяти часов 14 декабря прошлого года, в то утро все было спокойно. Она видела и 27-летнего Валерия Сахарова, обвиняемого в убийстве, и 66-летнего Виктора Козлова, жертву жестокой расправы, в уголке для курения и не заметила между ними ничего необычного.

По словам Маре, Виктор, убитый более чем сотней ударов ножом, был тихим и скромным человеком с ограниченными возможностями передвижения, который в основном проводил свои дни, попивая пиво. Между соседями по дому было не так много общения, но, насколько Маре знала, все его уважали. У него ни с кем не было конфликтов, включая его соседа по комнате Валерия. «Иногда он шутил, он был хорошим человеком», - добавила она.