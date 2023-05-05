«Валерий обошел стол, поставил ногу на край кровати и начал рубить», - вспоминал на слушаниях 4 мая социальный работник, ставший свидетелем жестокого кровопролития в социальном доме на улице Махтра в Таллинне в декабре прошлого года. Валерию Сахарову, признавшемуся в убийстве своего соседа, грозит пожизненное заключение.
Для подписчиков
Жестокое убийство на улице Махтра: «Судебный врач установил, что было нанесено более ста ударов»
По словам Маре, которая пришла на работу в социальный приют на улице Махтра в Таллинне незадолго до девяти часов 14 декабря прошлого года, в то утро все было спокойно. Она видела и 27-летнего Валерия Сахарова, обвиняемого в убийстве, и 66-летнего Виктора Козлова, жертву жестокой расправы, в уголке для курения и не заметила между ними ничего необычного.
Ключевые слова