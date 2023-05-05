13-летняя украинская певица София Самолюк отказалась выступать 3 мая на фестивале Sanremo Junior (Италия) после того, как накануне мероприятия организаторы объявили об участии в конкурсе россиян.
«Верю, что в следующем году представителя России не будет». Из-за участия россиян 13-летняя украинка отказалась петь на фестивале в Италии
О своем решении артистка заявила, выйдя на сцену после того, как ее выступление объявили ведущие фестиваля. Этот фрагмент 3 мая на своей странице в Facebook разместила ее педагог Наталья Медведева.
«Я решила, что сегодня не могу петь. Я узнала об участнике из России. Страны, которая уже убила более 500 украинских детей. Я не могу петь на одной сцене с представителем страны-террориста. Благодарю всех за понимание, я верю, что в следующем году представителя этой страны не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину», – заявила со сцены украинская артистка.