Убывающая Луна принесет беду и отберет все деньги у двух знаков Зодиака

Близнецы

Эзотерики считают, что у Близнецов начнется непростой период. Убывающая Луна отберет у представителей этого знака Зодиака немало сил. Проблемы могут навалиться на вас со всех сторон.

Постарайтесь не устраивать споры на работе. Также не стоит конфликтовать с друзьями и родственниками. В этот период вам стоит превратиться в невидимку, иначе проблемы вас точно настигнут. Трудности возможны еще и с деньгами, постарайтесь экономить. В противном случае Близнецы могут остаться с пустым кошельком.

Водолей

Водолеи могут сильно огорчиться. Убывающая Луна грозит им бедой и потерями. Не пытайтесь что-то изменить. Удары судьбы могут быть очень сильными. Возможно, это случится не просто так. Иногда судьба преподносит очень болезненные уроки, которые заставляют все переосмыслить.