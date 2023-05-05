Убывающая Луна принесет беду и отберет все деньги у двух знаков Зодиака

Убывающая Луна (с 16 по 19 мая) может принести беду представителям двух знаков Зодиака. Они могут потерять все деньги, лишиться друзей и сильно грустить, предрекает «Униан».
Близнецы
Эзотерики считают, что у Близнецов начнется непростой период. Убывающая Луна отберет у представителей этого знака Зодиака немало сил. Проблемы могут навалиться на вас со всех сторон.
Постарайтесь не устраивать споры на работе. Также не стоит конфликтовать с друзьями и родственниками. В этот период вам стоит превратиться в невидимку, иначе проблемы вас точно настигнут. Трудности возможны еще и с деньгами, постарайтесь экономить. В противном случае Близнецы могут остаться с пустым кошельком.
Водолей
Водолеи могут сильно огорчиться. Убывающая Луна грозит им бедой и потерями. Не пытайтесь что-то изменить. Удары судьбы могут быть очень сильными. Возможно, это случится не просто так. Иногда судьба преподносит очень болезненные уроки, которые заставляют все переосмыслить.
Представителям этого знака Зодиака стоит набраться сил. Не впадайте в истерику, вскоре все плохое останется в прошлом. Вам нужно попросту пережить этот период и принять все потери. Заручитесь поддержкой и не бойтесь просить о помощи.