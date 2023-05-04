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Вся сияет: Елена Зеленская в шикарном наряде приехала на коронацию Чарльза III

Limon.ee
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Елена Зеленская и Ашхата Мурти.
Елена Зеленская и Ашхата Мурти. Фото: Henry Nicholls

Первая леди Украины будет представлять Украину на коронации Чарльза III в Лондоне, сообщает «Главред».

Первая леди Украины Елена Зеленская 4 мая прибыла с визитом в Лондон.

Как сообщает BBC, первая леди посетит коронацию Чарльза III.

Зеленская уже встретилась с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти возле резиденции главы правительства.

При этом позже Зеленская и Мурти запланировали посетить библиотеку в центре Лондона.

Елена Зеленская выбрала скромный брючный костюм темного цвета и туфли лодочки.

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