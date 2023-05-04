Вся сияет: Елена Зеленская в шикарном наряде приехала на коронацию Чарльза III

Первая леди Украины будет представлять Украину на коронации Чарльза III в Лондоне, сообщает «Главред».
Первая леди Украины Елена Зеленская 4 мая прибыла с визитом в Лондон.
Как сообщает BBC, первая леди посетит коронацию Чарльза III.
Зеленская уже встретилась с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти возле резиденции главы правительства.
При этом позже Зеленская и Мурти запланировали посетить библиотеку в центре Лондона.
Елена Зеленская выбрала скромный брючный костюм темного цвета и туфли лодочки.