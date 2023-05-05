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Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делать

Limon.ee
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

Что нельзя делать 5 мая. Приметы и строгие запреты 5 мая, которые приводят к несчастью, пишет «Главред».

К этому дню подходили к концу практически все припасы. Ранее верили, что лук наполняет организм энергией, придает человеку храбрости и сил. Поэтому нередко его добавляли в блюда воином.

Верили, что запах лука может отогнать недуги и защищает от них. Во время эпидемии в каждом доме вывешивали тугие связки лука. Растение богато минеральными солями кальция, калия, фосфора и магния.

5 мая было принято сажать лук. Относились к посадке серьезно и высаживали всегда в больших количествах, чтобы хватило на всю зиму.

Что нельзя делать 5 мая

  • Нельзя 5 мая ходить в лес одному. Верили, что нечистая сила может унести с собой.
  • Нельзя допускать, чтобы в доме был беспорядок, вещи лежали не на своих местах. Верили, что ждать несчастья и проблем в семейной жизни.
  • Нельзя 5 мая находиться целый день в одиночестве.
  • Нельзя 5 мая плакать. Верили, что еще больше несчастья можно привлечь.

Приметы на 5 мая

  • Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.
  • Если кукушка закуковала, то больше морозов не будет.
  • Если гроза, то к хорошему урожаю.
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