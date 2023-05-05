Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делать

К этому дню подходили к концу практически все припасы. Ранее верили, что лук наполняет организм энергией, придает человеку храбрости и сил. Поэтому нередко его добавляли в блюда воином.

Верили, что запах лука может отогнать недуги и защищает от них. Во время эпидемии в каждом доме вывешивали тугие связки лука. Растение богато минеральными солями кальция, калия, фосфора и магния.

5 мая было принято сажать лук. Относились к посадке серьезно и высаживали всегда в больших количествах, чтобы хватило на всю зиму.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя 5 мая ходить в лес одному. Верили, что нечистая сила может унести с собой.

Нельзя допускать, чтобы в доме был беспорядок, вещи лежали не на своих местах. Верили, что ждать несчастья и проблем в семейной жизни.

Нельзя 5 мая находиться целый день в одиночестве.

Нельзя 5 мая плакать. Верили, что еще больше несчастья можно привлечь.

Приметы на 5 мая