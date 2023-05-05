Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делать

Что нельзя делать 5 мая. Приметы и строгие запреты 5 мая, которые приводят к несчастью, пишет «Главред».
К этому дню подходили к концу практически все припасы. Ранее верили, что лук наполняет организм энергией, придает человеку храбрости и сил. Поэтому нередко его добавляли в блюда воином.
Верили, что запах лука может отогнать недуги и защищает от них. Во время эпидемии в каждом доме вывешивали тугие связки лука. Растение богато минеральными солями кальция, калия, фосфора и магния.
5 мая было принято сажать лук. Относились к посадке серьезно и высаживали всегда в больших количествах, чтобы хватило на всю зиму.
Что нельзя делать 5 мая
- Нельзя 5 мая ходить в лес одному. Верили, что нечистая сила может унести с собой.
- Нельзя допускать, чтобы в доме был беспорядок, вещи лежали не на своих местах. Верили, что ждать несчастья и проблем в семейной жизни.
- Нельзя 5 мая находиться целый день в одиночестве.
- Нельзя 5 мая плакать. Верили, что еще больше несчастья можно привлечь.
Приметы на 5 мая
- Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.
- Если кукушка закуковала, то больше морозов не будет.
- Если гроза, то к хорошему урожаю.