ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ Жительница Таллинна просто смотрела сериал по телевизору. Она и подумать не могла, чем всё закончится!

Победную эсэмэску женщина отправила за день до объявления победителя на «Народном Радио».

«Тогда показывали какой-то сериал и в рекламном блоке выскочила реклама, - вспоминает Ирина. - Я, правда, прослушала, что вообще разыгрывали, но решила воспользоваться случаем и отправила эсэмэс».

Ей хватило отправить всего одно сообщение, чтобы выиграть модный iPhone 14. Ирина заметила код на экране, когда смотрела русскоязычный «Канал 7». «Это современный развлекательный телеканал, - добавляет победительница. - Чего не хватает? Можно еще больше передач собственного производства. И больше новых сериалов. А так процветания и всего доброго каналу».

Эсэмэс-игра «Включайте, наслаждайтесь и выигрывайте!» продлится еще несколько недель. Телеканалы «Канал 7», «Канал 7+» и «Кино 7» разыгрывают призы от Apple среди активных телезрителей!

Смотрите каналы «Канал 7», «Канал 7+» и «Кино 7» и если заметите код в углу экрана, отправьте эсэмэс с кодом на короткий номер 15 330 (стоимость сообщения составляет 0,96 евро), и вы примете участие в розыгрыше призов от Apple и подарочной карты iDeal на 500 евро!

Победитель будет объявляться по пятницам в утренней программе «Народного Радио». Для победы участник должен ответить на звонок ведущих.