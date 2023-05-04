Чт, 4.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ Жительница Таллинна просто смотрела сериал по телевизору. Она и подумать не могла, чем всё закончится!

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Победительницей очередного этапа праздничной эсэмэс-игры на «Канале 7» стала жительница Таллинна Ирина Янкелевич, которой достался новенький iPhone, практически просто за просмотр любимого сериала.
Победительницей очередного этапа праздничной эсэмэс-игры на «Канале 7» стала жительница Таллинна Ирина Янкелевич, которой достался новенький iPhone, практически просто за просмотр любимого сериала. Фото: Пресс-фото

Победительницей очередного этапа праздничной эсэмэс-игры на «Канале 7» стала жительница Таллинна Ирина Янкелевич, которой достался новенький iPhone, практически всего лишь за просмотр любимого сериала. 

Победную эсэмэску женщина отправила за день до объявления победителя на «Народном Радио».

«Тогда показывали какой-то сериал и в рекламном блоке выскочила реклама, - вспоминает Ирина. - Я, правда, прослушала, что вообще разыгрывали, но решила воспользоваться случаем и отправила эсэмэс».

Ей хватило отправить всего одно сообщение, чтобы выиграть модный iPhone 14. Ирина заметила код на экране, когда смотрела русскоязычный «Канал 7». «Это современный развлекательный телеканал, - добавляет победительница. - Чего не хватает? Можно еще больше передач собственного производства. И больше новых сериалов. А так процветания и всего доброго каналу».

Эсэмэс-игра «Включайте, наслаждайтесь и выигрывайте!» продлится еще несколько недель. Телеканалы «Канал 7», «Канал 7+» и «Кино 7» разыгрывают призы от Apple среди активных телезрителей!

Смотрите каналы «Канал 7», «Канал 7+» и «Кино 7» и если заметите код в углу экрана, отправьте эсэмэс с кодом на короткий номер 15 330 (стоимость сообщения составляет 0,96 евро), и вы примете участие в розыгрыше призов от Apple и подарочной карты iDeal на 500 евро!

Победитель будет объявляться по пятницам в утренней программе «Народного Радио». Для победы участник должен ответить на звонок ведущих. 

Смотрите фото!

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх