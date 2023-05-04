Маэстро придали земле: фото и видео с места захоронения Вячеслава Зайцева

«Здесь [решили похоронить], потому что он, во-первых, хотел... Поймите, что он не был пафосным человеком, да. Его таким, ну, как бы сделало общественное мнение. Очень простой и очень домашний, понимаете. Все эти якобы престижные кладбища, знаете, это для этих титушек и нищебродов в душе... Здесь он 30 лет прожил – в Щёлкове. Он строил свой дом, зачем куда-то его везти?» – объяснил Егор Зайцев.