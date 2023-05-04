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ФОТО ⟩ Новая реклама R-Kioski попала под шквал критики и негатива

Limon.ee
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R-kioski. Иллюстративное фото.
R-kioski. Иллюстративное фото. Фото: R-kioski

У наших финских соседей произошел скандал из-за рекламы хот-дога с беконом, который продается в известной сети киосков - R-Kioski. Что не так с этим рекламным плакатом?

В Фейсбук-сообществе Äijät kokkaa (мужчины готовят) появился рекламный плакат хот-дога, автор публикации недоумевает: «Хот-дог с беконом немного странный...» Смотрите фото!

Если посмотреть на картинку, то вместо сосиски можно увидеть пенис. Маркетологи R-Kioski говорят, что не все видят на рисунке мужской половой орган, сообщает Iltalehti.

«Мы не получили никаких отзывов по поводу данной картинки. Изображение не было изменено, например, в размере, потому что мы готовим все хот-доги с беконом именно такими, какие они есть на рисунке», - коротко ответили по электронной почте R-Kioski.

После такого ответа сотрудники издания Iltalehti решили купить хот-дог и поближе рассмотреть этот продукт, в том числе и сосиску. 

Для начинки пробного хот-дога журналистами были также выбраны кетчуп и огуречный салат. Более внимательное изучение продукта показало, что его сосиска не совсем такая, как на рекламной картинке.

На странице R-Kioski в Инстаграме в четверг появилось новое изображение хот-дога, неудачной картинки там не обнаружено. Но этот снимок наиболее приближен к оригиналу. 

Смотрите фото реального хот-дога здесь!

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