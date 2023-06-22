Внимание, опасно: никогда не ешьте шашлыки с этими продуктами

Чтобы оставаться бодрыми и активными

Надо учитывать, что далеко не все продукты можно есть вместе с жареным на углях мясом. Шашлык не стоит сочетать с хлебом, другими жирными продуктами, майонезом, молочными коктейлями и сладким алкоголем. Это утяжелит пищу и удлинит пищеварительный процесс, пояснила эксперт.

Шашлык переваривается достаточно долго, и если мы будем дополнять его другими видами продуктов, которые с ним не сочетаются, то вскоре заметим не только тяжесть в животе и метеоризм, но и сонное, вялое состояние.

Чтобы остаться здоровым, лучше исключить сладкие вина, газированные алкогольные напитки, провоцирующие брожение. Впрочем, алкоголь, как известно, лучше вообще не пить. Но если мы его выбираем, то это должны быть сухие вина или крепкий алкоголь, например, перцовка, которая содержит острый перец. Это тоже будет стимулировать пищеварение, заключила эксперт.

Необыкновенная легкость шашлыка