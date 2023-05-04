Агрессивная собака держит в ужасе маленький эстонский городок: «Она впилась зубами мне в ногу, это был шок»

«Собака просто нападает на прохожих», - недоумевают жители Эльвы, говоря о немецкой овчарке, которая неоднократно убегала со двора и уже за недолгое время покусала двух прохожих. «Она впилась зубами мне в ногу, это был шок, я сначала не поняла, что происходит», - рассказывает одна из жительниц Эльвы об инциденте, произошедшем в начале апреля. Муниципалитет подтверждает, что ветеринарные власти также в курсе ситуации, а полиция возбудила уголовное дело.