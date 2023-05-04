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Агрессивная собака держит в ужасе маленький эстонский городок: «Она впилась зубами мне в ногу, это был шок»

Кетлин Крузе
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Фото: Elu24 kollaaž/Shutterstck

«Собака просто нападает на прохожих», - недоумевают жители Эльвы, говоря о немецкой овчарке, которая неоднократно убегала со двора и уже за недолгое время покусала двух прохожих. «Она впилась зубами мне в ногу, это был шок, я сначала не поняла, что происходит», - рассказывает одна из жительниц Эльвы об инциденте, произошедшем в начале апреля. Муниципалитет подтверждает, что ветеринарные власти также в курсе ситуации, а полиция возбудила уголовное дело.

В, казалось бы, мирном городке Эльва люди напуганы: местная собака уже неоднократно нападала на людей.

«На улице Пиду свободно бегает большая собака смешанной породы, она кружила вокру меня, лая, а затем стала нападать. Я испугалась и отпрыгнула в сторону. Мой муж встал между мной и собакой, и собака укусила его за ногу», - написала женщина в Facebook-группе жителей Эльвы.

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