Тамара Глоба ошарашила этот знак Зодиак: в мае будьте готовы к значительным переменам

Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который в мае должен смириться с тем, что он окажется на вулкане событий. Его накроют значительные перемены. Однако пугаться их не стоит. Они сумеют получить свою выгоду от этого переменчивого периода.

Весы

Май для них полон перемен. Это период, когда большое внимание следует уделить финансовым вопросам: будут хорошие доходы, возможности, которые касаются кредитов. В первой половине месяца стоит ожидать расходов. Лучше считать свои траты и ждать поддержку издалека.

В финансовом плане выгодными окажутся проекты с сильными и мощными партнерами. Семья, близкие и сослуживцы могут предъявить Весам определенные требования. И представители этого созвездия не сразу справятся с теми задачами, которые на них возложат деловые партнеры. Вторая декада месяца станет более мирным периодом.