Сколько сладостей можно есть в день, чтобы не набирать вес

Без сладкого жить очень сложно! И вовсе не обязательно полностью исключать его из рациона, даже если ты пытаешься похудеть. Главное - следовать рекомендациям специалистов, пишет thevoicemag.ru.
По рекомендациям ВОЗ дневная доза сахара для взрослого человека равняется примерно 25-50 граммам - это примерно 5-10 чайных ложек сахара-песка. Именно такое количество сладостей не имеет негативного влияния на кожу и фигуру. И даже вписывается в диетические рамки: если речь не идет о кетодиете и других низкоуглеводных планах для похудения.
Конечно, в эти 5-10 чайных ложек следует включать не только чистый сахар и десерты, но и все подслащенные продукты: соусы, йогурты, завтраки быстрого приготовления и так далее. Но если стараться их меньше есть, твой рацион не станет слишком строгим и скучным. Вместо этого у тебя появится больше поводов радовать себя вкусняшками!
Примерные эквиваленты 50 граммов сахара
- Половина молочной шоколадки
- 4 конфеты
- 4 небольших печенья
- 1 сладкий круассан
- 2 небольших шарика мороженого
Помимо этого сахар содержится еще и во фруктах и меде, о чем многие люди часто забывают и не учитывают их в дневной норме потребления углеводов. Учись балансировать рацион, добавляя в него допустимое количество сахара: как из натуральных продуктов, так и в виде кондитерских изделий. Да, на это может уйти немало усилий и времени. Но в результате ты научишься на глаз определять допустимые порции сладостей - и никакие срывы тебе не будут страшны!