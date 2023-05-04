Сколько сладостей можно есть в день, чтобы не набирать вес

По рекомендациям ВОЗ дневная доза сахара для взрослого человека равняется примерно 25-50 граммам - это примерно 5-10 чайных ложек сахара-песка. Именно такое количество сладостей не имеет негативного влияния на кожу и фигуру. И даже вписывается в диетические рамки: если речь не идет о кетодиете и других низкоуглеводных планах для похудения.

Конечно, в эти 5-10 чайных ложек следует включать не только чистый сахар и десерты, но и все подслащенные продукты: соусы, йогурты, завтраки быстрого приготовления и так далее. Но если стараться их меньше есть, твой рацион не станет слишком строгим и скучным. Вместо этого у тебя появится больше поводов радовать себя вкусняшками!

Помимо этого сахар содержится еще и во фруктах и меде, о чем многие люди часто забывают и не учитывают их в дневной норме потребления углеводов. Учись балансировать рацион, добавляя в него допустимое количество сахара: как из натуральных продуктов, так и в виде кондитерских изделий. Да, на это может уйти немало усилий и времени. Но в результате ты научишься на глаз определять допустимые порции сладостей - и никакие срывы тебе не будут страшны!