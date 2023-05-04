«ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ» ⟩ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, какие перемены их ждут после 6 мая

Китайский астролог, фэншуй-консультант, автор ежегодного календаря удачи и основательница клуба о метафизике Ольга Кирну рассказала, как не проспать удачу в мае.
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На этой неделе по солнечному китайскому календарю наступит месяц Огненной Змеи – начнется сезон лето. «В мае будет править стихия Огня, – говорит астролог. – Как я писала ранее, стихия Огня несет радость и оптимизм, но с другой стороны Огонь вызывает подозрительность и недовольство. У людей появится больше смелости заявлять о том, что не нравится. Наружу выходит информация, которую от нас могли скрывать. Несколько громких дел уже вспыли на поверхность в апреле, посмотрим что нам принесет май».
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