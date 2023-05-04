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Победа в конкурсе и карьера ввысь: Глоба назвала знак Зодиака, который вот-вот удивит всех

Limon.ee
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Победители. Иллюстративное фото.
Победители. Иллюстративное фото. Фото: Evdokimov Maxim/Shutterstock

По словам астролога, эти люди смогут добиться многого.

Астролог Тамара Глоба выделила Овнов, которые уже в ближайшие дни могут добиться многого на профессиональном поприще, пишет Teleprogramma.

Их талант и целеустремленность приведут к результатам, которые удивят многих. Астролог рекомендует не игнорировать участие в каких-либо конкурсах, поскольку планеты благоволят Овнам, и их победа практически предопределена.

Участие в соревновательных мероприятиях должно принести не только успех, но и ощутимую финансовую отдачу, вероятен крупный приз.

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