ФОТО И ВИДЕО ⟩ Модельера Вячеслава Зайцева провожают в последний путь

Он умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Прощаются с ним в соборе Троицы Живоначальной. Похороны пройдут на Жегаловском кладбище. По некоторым данным, Алла Пугачева прилетела частным бортом в Москву, чтобы успеть на похороны своего друга.