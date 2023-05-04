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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Модельера Вячеслава Зайцева провожают в последний путь

Limon.ee
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В Москве прощаются с модельером Зайцевым.
В Москве прощаются с модельером Зайцевым. Фото: Kirill Kudryavtsev

В четверг, 4 мая, в подмосковном в Соборе Троицы Живоначальной в Щелкове прощаются с всемирно известным модельером Вячеславом Зайцевым. Проводить кутюрье в последний путь собрались сотни его поклонников.

Он умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Прощаются с ним в соборе Троицы Живоначальной. Похороны пройдут на Жегаловском кладбище. По некоторым данным, Алла Пугачева прилетела частным бортом в Москву, чтобы успеть на похороны своего друга.

Фото: Kirill Kudryavtsev

Единственный сын модельера, Егор прибыл на траурную церемонию в компании байкеров. Там же его жена и дочь.

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