ФОТО И ВИДЕО ⟩ Модельера Вячеслава Зайцева провожают в последний путь

В четверг, 4 мая, в подмосковном в Соборе Троицы Живоначальной в Щелкове прощаются с всемирно известным модельером Вячеславом Зайцевым. Проводить кутюрье в последний путь собрались сотни его поклонников.
Он умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Прощаются с ним в соборе Троицы Живоначальной. Похороны пройдут на Жегаловском кладбище. По некоторым данным, Алла Пугачева прилетела частным бортом в Москву, чтобы успеть на похороны своего друга.
Единственный сын модельера, Егор прибыл на траурную церемонию в компании байкеров. Там же его жена и дочь.
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