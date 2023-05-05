Михаил Лабковский назвал три причины, почему вам скучно жить, и рассказал, что делать

Первым делом, по его мнению, стоит исключить депрессию. Скорее всего, это именно она; и дело вовсе не в скуке, если вас уже давно ничего не радует, вы потеряли вкус к жизни и чувствуете пустоту, а в голову лезут тревожные мысли. Упадок сил и нежелание что-либо делать могут быть признаками апатии и астении.

Так что если вы долго находитесь в таком состоянии, обязательно обратитесь к специалисту, советует Лабковский. О скуке можно говорить тогда, когда вы маетесь и периодически мечетесь от «ничего не хочу, все надоело» до «ну ладно, попробую, авось понравится», считает психолог. И корень этой проблемы тоже в детстве.

«Многим из нас с детства вдалбливали установки «как правильно жить». Мама готовила на завтрак манку? Значит, будет каша. Папа говорил, что настоящие мужчины занимаются борьбой, а не танцами? Остается бокс. В детстве родители выбирали, что нам есть, как одеваться и чем заниматься, потому что «им виднее», и неважно, что вместо рисования натюрмортов нам хотелось играть на гитаре.

Потом мама с папой выбрали, куда идти учиться и кем работать. Поэтому во взрослом возрасте мы начинаем ориентироваться на всех вокруг: на друзей, партнеров, медийных персон и блогеров. Повторяем за ними, как надо себя вести, как выглядеть, чем заниматься и даже к чему стремиться, чтобы вписываться в окружение и быть с ним на одной волне. Приносит ли это счастье и удовольствие? Конечно, нет», - говорит Лабковский.

Таким образом, причины отсутствия интереса к жизни или попросту скуки в следующем:

1. вы не умеете самостоятельно принимать решение.

2. Вы живете не своей жизнью.

3. Не умеете осознавать, чего хотите именно вы, а не кто-то другой.