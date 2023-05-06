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«В Эстонии к ЛГБТ не относятся никак. И это хорошо»: таллиннская транс-активистка откровенно рассказала о гендерном переходе

Limon.ee
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Фото: Sasha Sovenko

3 мая в Эстонском музе кино состоялся показ фильма «Разоблачение», посвященного проблеме того, каким образом показывали в кино трансгендерных людей на протяжении долгих лет. Репортер портала Limon.ee отправился туда, чтобы поговорить с организаторами мероприятия и участниками дискуссии, которые проходят после каждого мероприятия.

Артем Тюрин, координатор волонтеров Q-Space, рассказал, что идея создания проекта в Эстонии, посвященного квир-сообществу, возникла из-за того, что его члены считают важным развивать в Эстонии квир-культуру, так как это способствует повышению толерантности, осведомленности, снижению насилия в обществе и построению комфортного для всех общества, где каждый может быть собой и не стесняться. По его словам, в Эстонии очень большой процент людей, которые скрывают свою сексуальную ориентацию, люди чувствуют себя закрытыми. Также здесь не хватает публичных мероприятий на квир-тематику.

«Конечно, в Эстонии есть ЛГБТ-организации, которые выполняют важную и полезную миссию, однако мы хотим именно развивать квир-культуру, как для гетеро-сексуальной публики, так и для представителей квир-сообщества. Поэтому регулярно устраиваем показы фильмов, тренинги, воркшопы и другие мероприятия», - говорит Артем.

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