«В Эстонии к ЛГБТ не относятся никак. И это хорошо»: таллиннская транс-активистка откровенно рассказала о гендерном переходе

3 мая в Эстонском музе кино состоялся показ фильма «Разоблачение», посвященного проблеме того, каким образом показывали в кино трансгендерных людей на протяжении долгих лет. Репортер портала Limon.ee отправился туда, чтобы поговорить с организаторами мероприятия и участниками дискуссии, которые проходят после каждого мероприятия.
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Артем Тюрин, координатор волонтеров Q-Space, рассказал, что идея создания проекта в Эстонии, посвященного квир-сообществу, возникла из-за того, что его члены считают важным развивать в Эстонии квир-культуру, так как это способствует повышению толерантности, осведомленности, снижению насилия в обществе и построению комфортного для всех общества, где каждый может быть собой и не стесняться. По его словам, в Эстонии очень большой процент людей, которые скрывают свою сексуальную ориентацию, люди чувствуют себя закрытыми. Также здесь не хватает публичных мероприятий на квир-тематику.
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