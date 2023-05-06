«В Эстонии к ЛГБТ не относятся никак. И это хорошо»: таллиннская транс-активистка откровенно рассказала о гендерном переходе

Артем Тюрин, координатор волонтеров Q-Space, рассказал, что идея создания проекта в Эстонии, посвященного квир-сообществу, возникла из-за того, что его члены считают важным развивать в Эстонии квир-культуру, так как это способствует повышению толерантности, осведомленности, снижению насилия в обществе и построению комфортного для всех общества, где каждый может быть собой и не стесняться. По его словам, в Эстонии очень большой процент людей, которые скрывают свою сексуальную ориентацию, люди чувствуют себя закрытыми. Также здесь не хватает публичных мероприятий на квир-тематику.