«Ради тебя хочется жить!» Потап посвятил пост Каменских в ее день рождения

Потап назвал артистку «лучшей женой, девушкой, певицей, хозяйкой и самой изысканной дамой с самым добрым сердцем и самой красивой душой».

«Мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения, самая красивая женщина во Вселенной», – обратился к жене Потап.

«Спасибо, любимый», – отреагировала Каменских.

4 мая Каменских исполнилось 36 лет.

Потап и Каменских поженились в 2019 году. В 2022 году после того, как артисты перестали вместе появляться на публике и делиться новыми совместными фото, в сети появились слухи о разводе пары. Последний совместный снимок Каменских и Потапа на странице певицы опубликован в конце апреля 2022 года.

Заявление проживающей в США украинской артистки Gip C в марте 2023 года стало толчком для новых слухов о расставании пары. В этот раз инициатором слухов стал украинский блогер Богдан Беспалов. 30 марта он записал ролик, в котором, ссылаясь на якобы информацию, полученную от людей из окружения артистов, заявил, что пара разводится.