Мастер эпатажа Алексей Солтан не перестает удивлять поклонников и создавать новые и новые поводы для обсуждения. Солтан любит эксперименты со своей внешностью и телом. Талантливый парикмахер любит облачаться в женскую одежду, обнажать свой великолепный торс и восхищать поклонников. В этот раз Солтан сделал пластическую операцию, и снова заставил говорить о себе.
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ПОКЛОННИКИ ВЗБУДОРАЖЕНЫ ⟩ Эстонский мастер эпатажа Алексей Солтан вышел из-под ножа хирурга: что же он уменьшил?
Вот уже несколько дней светская тусовка Таллинна обсуждает новый нос Алексея. Нос стал короче, более изящным, это признают все. Как кто-то заметил, похожим на нос Анджелины Джоли, но абсолютно не вяжется с крупными чертами лица стилиста. «Раньше его лицо было гармоничным, природа же соблюдает правила золотого сечения, а теперь маленький носик торчит на лицо как нечто чужеродное», - разочарована переменами во внешности Солтана одна его фанатка. «Ничего подобного, сейчас нос стал более красивым, не таким грубым, как раньше», - рьяно отстаивает форму нового носа другая поклонница стилиста.