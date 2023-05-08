ПОКЛОННИКИ ВЗБУДОРАЖЕНЫ ⟩ Эстонский мастер эпатажа Алексей Солтан вышел из-под ножа хирурга: что же он уменьшил?

Вот уже несколько дней светская тусовка Таллинна обсуждает новый нос Алексея. Нос стал короче, более изящным, это признают все. Как кто-то заметил, похожим на нос Анджелины Джоли, но абсолютно не вяжется с крупными чертами лица стилиста. «Раньше его лицо было гармоничным, природа же соблюдает правила золотого сечения, а теперь маленький носик торчит на лицо как нечто чужеродное», - разочарована переменами во внешности Солтана одна его фанатка. «Ничего подобного, сейчас нос стал более красивым, не таким грубым, как раньше», - рьяно отстаивает форму нового носа другая поклонница стилиста.