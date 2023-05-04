ПРИВЕТ, ВЕСНА! ⟩ В Ида-Вирумаа выпал снег

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в Facebook снимком снега, выпавшего в мае.

«Воздушная масса стала холоднее. Снег снова в Эстонии», - пишет Кийтсак под снимком, сделанным сегодня, в четверг, в Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа.

В комментариях люди со всей Эстонии делятся сегодняшними фотографиями, на которых запечатлен снег, который, кажется, выпал от Кадрина до Пярнумаа.