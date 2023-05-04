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ПРИВЕТ, ВЕСНА! ⟩ В Ида-Вирумаа выпал снег

Limon.ee
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Выпавший в четверг снег.
Выпавший в четверг снег. Фото: Kuvatõmmis Facebookist/Sünoptik Kairo Kiitsak

Снег в мае? В некоторых регионах Эстонии - да!

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в Facebook снимком снега, выпавшего в мае.

«Воздушная масса стала холоднее. Снег снова в Эстонии», - пишет Кийтсак под снимком, сделанным сегодня, в четверг, в Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа.

В комментариях люди со всей Эстонии делятся сегодняшними фотографиями, на которых запечатлен снег, который, кажется, выпал от Кадрина до Пярнумаа.

Сайт Ilmajaam пишет, что погода в ближайшие дни не порадует садовников. Несколько ночей ожидаются заморозки, а днем ​​дождь может идти мокрый снег.

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