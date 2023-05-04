Первая церемония в 21 веке: какой будет коронация Карла III

Британские монархи остаются единственными в Европе, которые уже более тысячи лет сохраняют традицию коронации. К тому же, для монархов это будет первая особенная коронация в XXI веке, ведь последний раз она происходила 70 лет назад.

Сама церемония коронации короля Карла III состоится в эту субботу, 6 мая, но для британцев организовали дополнительный выходной в понедельник. Кстати, пабы, клубы и бары в Англии и Уэльсе будут работать на два часа дольше, чем обычно. В городах по всей стране установят 30 больших экранов для прямого эфира, чтобы все желающие могли «приобщиться» к церемонии. Как пишет ВВС, британцев также приглашают проводить уличные вечеринки в честь коронации.

Известно, что церемония коронации будет короче и менее масштабной, чем была у Елизаветы II в 1953 году. Тем не менее, будет стоить она в несколько раз дороже – 250 миллионов фунтов стерлингов (150 миллионов на меры безопасности и 100 миллионовна саму церемонию и трехдневное празднование) по сравнению с 47 миллионами фунтов в пересчете.