ВИДЕО ⟩ Американец впервые попробовал украинские сало и борщ: его бурная реакция

Американец, впервые попробовавший настоящее украинское сало и борщ, поделился своими впечатлениями с подписчиками. Блогер из Лос-Анджелеса из популярного YouTube-проекта Geography Now посетил Украину и впервые попробовал сало.

Во время посещения Львова он открыл для себя украинскую кухню, которая его удивила и фактически полностью совпала с его гастрономическими вкусами.

Перед тем как попробовать сало, блогер заявил своей аудитории, что собирается съесть «свиной жир с зеленью».

Американец сказал, что обожает «жирно-прежирную соленую пищу», и потому сало ему очень понравилось.

Также путешественник попробовал украинский борщ и сказал, что «это невероятно».

Напомним, ранее сообщалось, как украинская кухня завоевывает сердца мировых лидеров и приближает нашу победу.