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ВИДЕО ⟩ Американец впервые попробовал украинские сало и борщ: его бурная реакция

Limon.ee
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Борщ и сало - это вкусно! Иллюстративное фото
Борщ и сало - это вкусно! Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Во время посещения Львова блогер открыл для себя украинскую кухню, пишет tsn.ua.

Американец, впервые попробовавший настоящее украинское сало и борщ, поделился своими впечатлениями с подписчиками. Блогер из Лос-Анджелеса из популярного YouTube-проекта Geography Now посетил Украину и впервые попробовал сало.

Во время посещения Львова он открыл для себя украинскую кухню, которая его удивила и фактически полностью совпала с его гастрономическими вкусами.

Перед тем как попробовать сало, блогер заявил своей аудитории, что собирается съесть «свиной жир с зеленью».

Американец сказал, что обожает «жирно-прежирную соленую пищу», и потому сало ему очень понравилось.

Также путешественник попробовал украинский борщ и сказал, что «это невероятно».

Напомним, ранее сообщалось, как украинская кухня завоевывает сердца мировых лидеров и приближает нашу победу.

ЮНЕСКО окончательно внесла украинское национальное блюдо борщ в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

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