Кот-клептоман - горе в семье: хозяйке приходится постоянно краснеть за свое животное

Огорченная хозяйка кота-вора Гарри опубликовала фотографии украденных животным вещей, чтобы вернуть их соседям. Как сообщает издание Mirror, кот-уголовник каждую ночь приходит домой с вещами, сворованными из соседних домов.

Вещи, которые он украл за четыре года «рейдов», включают дизайнерскую обувь, кошелек, пакеты с сосисками и нижнее белье.

Только за последнюю неделю Гарри принес шесть вещей. Так, его хозяйка Донна Хибберт разместила фотографии этих предметов в сети. По ее словам, был красный ботинок довольно дорогого бренда, бюстгальтеры от M&S и даже пустая сумочка.

Женщине приходится извиняться перед соседями из-за действий кота-клептомана. Она постоянно ищет владельцев украденных ее животным вещей.