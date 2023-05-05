От двухэтажного дома в волости Саку, Харьюмаа, где еще неделю назад кипела жизнь, осталось пепелище. Многодетная мать, которая вытаскивала из огня пятерых детей, а затем перекидывала через забор собак, не ощущала паники: «Страшно стало потом, когда огонь потушили...»

«Наверху спал сын Максим с другом, слышу – бегут вдвоем с лестницы, кричат: мы горим! Я схватила огнетушитель и побежала на второй этаж», – рассказывает Анна, но встретило ее в комнате сына открытое пламя. Бороться с огнем было уже бесполезно.