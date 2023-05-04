ВЕЗУНЧИКИ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ⟩ Володина назвала тех, кого не затронут беды 2023 года

Им не страшны те катаклизмы, которые обрушатся на менее везучих. Жить в свое удовольствие будут те, кто родился с 1992 по 1994 год. Как выразилась астролог, они словно спрячутся в «домике», а вот остальным придется побороться за свое ментальное спокойствие. Они рискуют попасть в воронку перемен, которые припас Плутон.