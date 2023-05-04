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ВЕЗУНЧИКИ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ⟩ Володина назвала тех, кого не затронут беды 2023 года

Limon.ee
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Везунчик. Иллюстративное фото
Везунчик. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Самый тревожный год за последнюю тройку лет станет для них полностью безопасным, пишет teleprogramma.pro.

Василиса Володина обнадежила тех, кто в 2023 году сумеет избежать многих проблем, испытаний и бед.

Им не страшны те катаклизмы, которые обрушатся на менее везучих. Жить в свое удовольствие будут те, кто родился с 1992 по 1994 год. Как выразилась астролог, они словно спрячутся в «домике», а вот остальным придется побороться за свое ментальное спокойствие. Они рискуют попасть в воронку перемен, которые припас Плутон.

Планета буквально готовит фундаментальную перестройку судеб тем, кто окажется под ее влиянием. К примеру, родившимся с 1995 по 1998 годы предстоят самые важные и одновременно непростые изменения. Как будто на их собственных глазах строится новая судьба.

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