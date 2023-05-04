Это фантастика: дети Пугачевой и Галкина поразили сеть сходством с родителями

Юморист Максим Галкин показал новые фото со своими детьми. Вместе с ними он посетил Диснейленд в Париже. Лиза и Гарри заметно подросли и поразили сеть сходством со своими родителями.

Для прогулки с детьми Галкин выбрал простой образ: синие джинсы, белые кроссовки и серый джемпер. Юморист улыбался на камеру и обнимал Лизу с Гарри, позируя на фоне Диснейленда. Снимки Галкин разместил в Instagram.

Своих детей Пугачева и Галкин одевают стильно, но довольно скромно. Лиза и Гарри гуляли в джинсах, кроссовках и худи. 9-летняя дочь Примадонны уже позирует на камеру, мило улыбаясь.

Сын Галкина и Пугачевой тоже учится фотографироваться и уже старается принимать «модные» позы. Мальчик, как заметно, немного стесняется, но все равно смотрит в кадр.