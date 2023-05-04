Читайте, чем потчевали шведскую королеву Сильвию в домашнем ресторане Lahepere Villa

Среда для этого ресторана стала очень значимым днем, поскольку хозяевам и персоналу пришлось принимать важных гостей. «Некоторые дни немного более особенные, чем другие. Для нас было большой честью принимать королеву Сильвию и госпожу Сирье Карис с их сопровождающими», - написано на фейсбуковской страничке Lahepere Villa.

Вместе с королевой Сильвией и первой леди Эстонии Сирье Карис. Фото: Lahepere Villa

Поразительно, что госпожа Карис и королева Сильвия надели одежду одного и того же оттенка, которая к тому же им им очень идет.

Хелен Вихтол, владелица ресторана, рассказала Elu24, что для нее было большой честью принимать столь высоких гостей: «Это наивысшая награда, к которой можно стремиться. Большей чести и придумать невозможно. И мы очень гордимся. Прием королевы - это событие всей жизни. Для нас все гости одинаково важны, но приезд королевы - это действительно исключительное событие».

Рестораном владеет и управляет вся семья Вихтол.«Я, мой муж и дети управляем заведением. Мы также живем в этом доме, - говорит хозяйка. - Сильвер Саа, шеф-повар, тоже как член нашей семьи».

Чем же кормили таких важных гостей? «Меню для королевы и супруги президента, а также для сопровождающих их лиц, включало форель из Пяхкла и судака из Чудского озера с салатом из морских водорослей, перепелку из Ярвеотса на гриле и торт с начинкой из ревеня», - рассказывает хозяйка.

Стартер: тартар из форели и судакаi, салат из морских водорослей, соленый огурец, васаби.

Основное блюдо:- перепелка на гриле, эноки (зимние опята) и орзотто из морков, луковый джем, соус с хересом.

Десерт: пирог с ревенем, бобы тонка, йогурт.