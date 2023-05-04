Читайте, чем потчевали шведскую королеву Сильвию в домашнем ресторане Lahepere Villa

Среда для ресторана Lahepere Villa, который находится в живописном поселке Клоогаранна, стала особенным днем - его посетили королева Сильвия, находящаяся с визитом в Эстонии, и супруга президента Эстонии госпожа Сирье Карис.
Среда для этого ресторана стала очень значимым днем, поскольку хозяевам и персоналу пришлось принимать важных гостей. «Некоторые дни немного более особенные, чем другие. Для нас было большой честью принимать королеву Сильвию и госпожу Сирье Карис с их сопровождающими», - написано на фейсбуковской страничке Lahepere Villa.
Поразительно, что госпожа Карис и королева Сильвия надели одежду одного и того же оттенка, которая к тому же им им очень идет.
Хелен Вихтол, владелица ресторана, рассказала Elu24, что для нее было большой честью принимать столь высоких гостей: «Это наивысшая награда, к которой можно стремиться. Большей чести и придумать невозможно. И мы очень гордимся. Прием королевы - это событие всей жизни. Для нас все гости одинаково важны, но приезд королевы - это действительно исключительное событие».
Рестораном владеет и управляет вся семья Вихтол.«Я, мой муж и дети управляем заведением. Мы также живем в этом доме, - говорит хозяйка. - Сильвер Саа, шеф-повар, тоже как член нашей семьи».
Чем же кормили таких важных гостей? «Меню для королевы и супруги президента, а также для сопровождающих их лиц, включало форель из Пяхкла и судака из Чудского озера с салатом из морских водорослей, перепелку из Ярвеотса на гриле и торт с начинкой из ревеня», - рассказывает хозяйка.
Стартер: тартар из форели и судакаi, салат из морских водорослей, соленый огурец, васаби.
Основное блюдо:- перепелка на гриле, эноки (зимние опята) и орзотто из морков, луковый джем, соус с хересом.
Десерт: пирог с ревенем, бобы тонка, йогурт.
«Мы управляем рестораном чуть больше двух лет, - отмечает Хелен. - Мы не обычный ресторан. Вы должны заказывать блюда заранее, нет никаких ограничений по времени для групп, когда они приходят сюда. Вот почему мы называем наш ресторан «рестораном жизни». Опыт показывает, что люди приходят к нам, чтобы насладиться обстановкой, едой и компанией. Прошлым летом у нас очередь была полтора месяца. Обычно мы предлагаем меню из четырех блюд».