КАК ЭТО РАЗВИДЕТЬ? ⟩ Настоящие фото Мадонны попали в Сеть, ошеломив фанатов артистки

Как известно, певица Мадонна, слывшая некогда поп-идолом, никак не смирится с неумолимостью времени. Как-никак, артистке исполнилось 63 года, но она отказывается в это верить.

В социальных сетях исполнительницы, насчитывающих огромное количество подписчиков, Мадонна предстает в образе юной девы.

И даже если ее лицо, надутое ботоксом, и кажется кому-то неестественно-пластмассовым, артистку это не волнует.

Смотрите фото ЗДЕСЬ! Однако, Сеть всегда знает правду.

Так, в кафе, где Мадонна отдыхала в приятной компании, оказались посетители, которые сфотографировали певицу и выложили фото в общий доступ. Интересно сравнить настоящий снимок с тем, что спустя некоторое время появилось в официальном блоге Мадонны.

Как видите, разница существенная.