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КАК ЭТО РАЗВИДЕТЬ? ⟩ Настоящие фото Мадонны попали в Сеть, ошеломив фанатов артистки

Limon.ee
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Мадонна
Мадонна Фото: Eduardo Munoz

Уж очень артистка непохожа на свои отредактированные снимки, пишет Topnews.

Как известно, певица Мадонна, слывшая некогда поп-идолом, никак не смирится с неумолимостью времени. Как-никак, артистке исполнилось 63 года, но она отказывается в это верить.

В социальных сетях исполнительницы, насчитывающих огромное количество подписчиков, Мадонна предстает в образе юной девы.

И даже если ее лицо, надутое ботоксом, и кажется кому-то неестественно-пластмассовым, артистку это не волнует.

Однако, Сеть всегда знает правду. Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Так, в кафе, где Мадонна отдыхала в приятной компании, оказались посетители, которые сфотографировали певицу и выложили фото в общий доступ. Интересно сравнить настоящий снимок с тем, что спустя некоторое время появилось в официальном блоге Мадонны. 

Как видите, разница существенная.

Фанаты певицы с грустью вспоминают своего кумира на сцене.

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