Вопрос читателя: на каком основании суд может приостановить право на управление автомобилем?

«Суд прекращает ограничение права должника и приостановление действия разрешения на основании заявления должника, если он уплатил не менее трех месяцев алиментов, заключил с взыскателем соглашение о графике платежей по уплате и выполнял его не менее трех месяцев подряд».

Адвокат объясняет, когда можно ограничить право управления транспортным средством

Адвокат Мерили Лаансоо говорит, что, как правило, в случае возникновения гражданско-правовых споров в отношении должника может быть возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный исполнитель может наложить арест на имущество должника - как доход, счет в банке, требования, так и недвижимое и движимое имущество. В виде исключения из этого общего правила судебный исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об ограничении прав должника, например, права на управление автомобилем, если во время исполнительного производства возникает периодическое требование о взыскании алиментов.

«Уездный суд принимает решение об ограничении права. Такой способ воздействия не может быть использовано для выполнения любого другого требования. Право на управление транспортным средством также может быть ограничено в качестве дополнительного или основного наказания за совершенное правонарушение, но здесь это не имеет значения. Поэтому в случае штрафов за парковку ограничение права на управление невозможно, в случае превышения скорости на 21+ км/ч может быть применено лишение права на управление в качестве штрафа», - говорит Лаансоо.