Вопрос читателя: на каком основании суд может приостановить право на управление автомобилем?

«У одного молодого человека хотят отобрать право на управление транспортным средством. Недавно в Тартуском суде состоялось слушание по этому поводу», - говорится в письме, которое пришло редакции Elu24. «Что же сделал этот молодой человек? Управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или превысил скорость?» - спрашивает читатель. Оказывается, причина совсем в другом. Управляющий банкротством Владимир Кучмей и адвокат Мерили Лаансоо объясняют причины, по которым может быть приостановлено право человека на управление транспортным средством.
«32-летний мужчина был в суде в Тарту, и у него хотят отобрать право на управление автомобилем на определенный срок», - сказал человек, отправивший письмо в редакцию Elu24, который хочет знать причины, по которым право на управление может быть приостановлено.
Из конторы тартуского судебного пристава Оксаны Кучмей мы узнали, за какие проступки принято решение о лишении права на управление транспортным средством. Был ли человек пойман за превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, получил много штрафов за неправильную парковку и не заплатил их или причина в чем-то другом?
«Ограничение прав и приостановление действия разрешений - это специальные меры, которые предусмотрены для выполнения периодических требований по алиментам. Поэтому подать заявление о приостановлении права должника на управление автомобилем из-за просрочки штрафа за неправильную парковку или быстрого кредита невозможно. Должна быть ситуация, когда должник регулярно не выполняет обязательство по содержанию ребенка», - поясняет управляющий банкротством и помощник судебного пристава Владимир Кучмей.
«Могут быть приостановлены следующие права и действие следующих разрешений: право на охоту, право на управление автотранспортным средством, право на управление маломерным судном и гидроциклом, лицензия на рыболовство. Также важно отметить, что судебный исполнитель просит ограничить действие прав должника и разрешает возобновить их только в том случае, если взыскатель дал на это согласие», - говорит Кучмей.
Управляющий банкротством говорит, что ограничение действия прав и разрешений должно повлиять на должника, чтобы он надлежащим образом выполнил обязательство по содержанию ребенка. Следовательно, это не карательная мера, а прежде всего средство воздействия. «Следовательно, судебный исполнитель не требует ограничения действия прав и разрешений в каждом производстве по исполнению периодического алиментного требования, а только в том случае, если у судебного пристава есть основания полагать, что посредством этого ему удастся заставить должника платить алименты регулярно», - говорит Кучмей.
«Суд прекращает ограничение права должника и приостановление действия разрешения на основании заявления должника, если он уплатил не менее трех месяцев алиментов, заключил с взыскателем соглашение о графике платежей по уплате и выполнял его не менее трех месяцев подряд».
Адвокат объясняет, когда можно ограничить право управления транспортным средством
Адвокат Мерили Лаансоо говорит, что, как правило, в случае возникновения гражданско-правовых споров в отношении должника может быть возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный исполнитель может наложить арест на имущество должника - как доход, счет в банке, требования, так и недвижимое и движимое имущество. В виде исключения из этого общего правила судебный исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об ограничении прав должника, например, права на управление автомобилем, если во время исполнительного производства возникает периодическое требование о взыскании алиментов.
«Уездный суд принимает решение об ограничении права. Такой способ воздействия не может быть использовано для выполнения любого другого требования. Право на управление транспортным средством также может быть ограничено в качестве дополнительного или основного наказания за совершенное правонарушение, но здесь это не имеет значения. Поэтому в случае штрафов за парковку ограничение права на управление невозможно, в случае превышения скорости на 21+ км/ч может быть применено лишение права на управление в качестве штрафа», - говорит Лаансоо.
Судебный исполнитель может обратиться в суд с заявлением об ограничении водительских прав, если родитель в течение трех месяцев регулярно не платил алименты. Права не могут быть ограничены, если родитель в настоящее время выполняет обязательство по выплате ежемесячных алиментов, но задолженность по алиментам возникла с более ранних времен. «В суд можно обратиться, если судебному приставу не удалось взыскать алименты с имущества должника. Поэтому, если у должника есть имущество, по которому судебный исполнитель может предъявить иск, судебный исполнитель должен его сначала реализовать», - говорит Лаансоо. «Заявлению в суд должно предшествовать надлежащее предупреждение должника. Соответствующее предупреждение должно быть сделано и вручено должнику судебным исполнителем. Предупреждение может быть вынесено, если алименты не выплачивались регулярно в течение двух месяцев. Предупреждение действует два года», - поясняет адвокат.
Возможные возражения должника
Адвокат поясняет, что у должника есть два основных возражения, чтобы избежать ограничения права на управление автомобилем:
1) Обосновать наличие у него уважительной причины для неуплаты алиментов - здесь необходимо оценить, способен ли должник платить алименты, не скрывает ли он свои доходы. Безусловно, имеет значение, как долго алименты не выплачивались и была ли уважительная причина в течение всего периода. Как правило, очень трудно найти уважительную долгосрочную причину для невыплаты алиментов. В то же время оно точно не исключено и возникает в ситуациях, когда, например, ответственный родитель длительное время прикован к постели, не имеет возможности получать доход и работать и тому подобное.
2) Обосновать, что ограничение права существенно помешает должнику и его иждивенцам сводить концы с концами. «Несоразмерность ограничения права управления транспортным средством обосновывается тем, что это необходимо для сохранения места работы или при устройстве на новую работу. Если такое обоснование оставалось слишком гипотетическим, то суды не сочли его достаточным, но оно было достаточным в ситуациях, когда были представлены реальные трудовые договоры. Ограничение права на управление транспортным средством также может быть признано несоразмерным, если оно ущемляет интересы других несовершеннолетних детей, например, дети не могут продолжать заниматься своим хобби и ходить в школу без транспорта родителей», - поясняет Лаансоо. Несправедливой не была признана ситуация, когда необходимо сохранить за собой право на управление транспортным средством для связи с дееспособными родителями, когда перемещение между пунктами назначения может быть очень успешно организовано на общественном транспорте и тому подобное.
«Поскольку все предположения, включая, в частности, возражения должника, не могут быть сведены к ответам "да-нет", это является дискреционным решением суда, а это означает, что суд должен оценивать в каждом отдельном случае, способствует ли ограничение прав выплате присужденных алиментов, рассмотреть, есть ли уважительная причина неуплаты алиментов и справедливо ли ограничение права на управление транспортным средством», - поясняет адвокат.
«Суд должен в каждом отдельном случае оценивать, способствует ли ограничение прав выплате присужденных алиментов».
Лаансоо подчеркивает, что ограничение прав, безусловно, не может служить цели наказания. Скорее, мера должна быть сдерживающим фактором, заставляющим должника регулярно выплачивать ежемесячные алименты. Как часто случается, что водительские права приостанавливаются?
«Суд выносит по этому поводу не слишком много решений, около 10-и в год, что говорит о том, что не исключено, что ответственные родители уже отреагируют на предупреждение и стороны достигают внесудебного урегулирования. Если это так, то эта мера, вероятно, эффективна. В суде ходатайства скорее удовлетворяются, но, учитывая, что обстоятельства и детали дела имеют большое значение, из этого нельзя делать общий вывод», - говорит Лаансоо.