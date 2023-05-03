ФОТО ⟩ Основная школа Тюри опубликовала проникновенный некролог юноше, погибшему в страшной аварии в Ярвамаа

Kõrges rohus suures rahus tillukene mees

kuulab aja voolamist, ta pilk on pilvedes.

Suur on suvi, ilm on hele, kõik on alles veel,

aga juba teises rahus...

Hoopis teises. Ja ta märkab: rohus lamab mees

nagu tume täpp või koma ajapildi sees.

Именно этим стихотворением Юхана Вийдинга одноклассники отправили в последний путь 16-летнего Андреаса, погибшего в трагическом дорожно-транспортном происшествии в прошлую субботу вечером.

Во вторник днем ​​при посещении места происшествия выяснилось, что молодые люди, которые на большой скорости врезались на автомобиле BMW в дерево на трассе между Рапла и Тюри и погибли на месте, были родственниками.

«Один был местный мальчик, а другой тоже, жил с бабушкой… Один ребенок дочери, а другой ребенок сына», - сказала жительница поселка Кяру, что бабушка потеряла одновременно двух внуков.

Сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 83-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри поступило в Центр тревоги в ночь на 29 апреля в 00:44. По предварительным данным, автомобиль BMW вылетел с дороги вправо и врезался в дерево, двигаясь в сторону Рапла со стороны Тюри. Столкновение было настолько сильным, что 20-летний и 16-летний юноши, находившиеся в автомобиле, погибли на месте.

Руководитель отделения полиции Пайде Раймонд Иннос рассказал, что, по предварительным данным, BMW двигался с очень большой скоростью, так как в результате столкновения передняя часть машины была полностью деформирована. Поскольку автомобиль был сильно поврежден при столкновении, на месте не удалось определить, был ли пристегнут ремень безопасности у подростка на пассажирском сиденье.

Автомобиль BMW попал в дорожно-транспортное происшествие на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. Фото: PPA