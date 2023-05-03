Почему нельзя оставлять ключ в дверном замке: главные приметы

Примета гласит, что если оставить ключ в замке, то вскоре в доме может случиться беда. Речь идет не только об ограблении, но и о потопе, пожаре или крупной поломке.

По примете забыть ключ в замке - к неприятностям в семье. Такая забывчивость может стать причиной крупной ссоры между влюбленными.

Ключ, оставленный в замке, сулит и неприятности, связанные с проникновением в жилище негатива. Такая квартира или дом становятся уязвимыми для сглаза и порчи, а также нежелательного внимания со стороны завистников.

Оставить ключ в двери - к финансовым потерям. Если ключ остался со стороны жилища, то деньги уйдут на неожиданные нужды, а если снаружи, то стоит опасаться мошенников или кражи кошелька в людном месте.

Еще одна примета гласит, что если хозяин оставил ключ в замочной скважине, но вспомнил об этом и вернулся, то домовой уберег его от проблем в пути.