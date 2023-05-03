Почему нельзя оставлять ключ в дверном замке: главные приметы

Дверь, замок и ключ ограждают от внешнего мира с его бедами и проблемами. Именно поэтому наши предки в первую очередь заговаривали их от любого зла, пишет Клубер.
Примета гласит, что если оставить ключ в замке, то вскоре в доме может случиться беда. Речь идет не только об ограблении, но и о потопе, пожаре или крупной поломке.
По примете забыть ключ в замке - к неприятностям в семье. Такая забывчивость может стать причиной крупной ссоры между влюбленными.
Ключ, оставленный в замке, сулит и неприятности, связанные с проникновением в жилище негатива. Такая квартира или дом становятся уязвимыми для сглаза и порчи, а также нежелательного внимания со стороны завистников.
Оставить ключ в двери - к финансовым потерям. Если ключ остался со стороны жилища, то деньги уйдут на неожиданные нужды, а если снаружи, то стоит опасаться мошенников или кражи кошелька в людном месте.
Еще одна примета гласит, что если хозяин оставил ключ в замочной скважине, но вспомнил об этом и вернулся, то домовой уберег его от проблем в пути.
Оставить ключ в замке и лечь спать - к вещему сну. Его обязательно запоминают, чтобы получить ценные подсказки и избежать проблем.