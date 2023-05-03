Научно доказано: человек должен отдыхать три дня в неделю

Профессор из Великобритании Джон Эштон определил – для того, чтобы максимально сохранить здоровье, человеку нужно работать не более 4-х дней в неделю, и, соответственно, 3 дня отдыхать. Основываясь на свои выводы, ученый предложил правительствам всех стран сократить рабочую неделю, пишет «Дворец».
Как объясняет профессор Эштон, рабочий график в 4 дня способен значительно понизить уровень стресса и его негативное влияние на здоровье человека, а также укрепить семейные отношения.
Другая, не менее важная проблема современного общества, по мнению Эштона – это неправильное распределение рабочего времени среди разных социальных групп населения. Ведь на практике, кому-то приходится работать очень много, а кому-то – слишком мало.
Для полноценного восстановления организма человеку необходимо не два, а три дня отдыха. Этого времени будет достаточно, чтобы пообщаться с семьей, друзьями, повеселиться, заняться любимым делом или хобби, выделить время для занятий спортом и эмоционального расслабления, которое так важно перед началом трудовых будней.
И, естественно, такой трехдневный отдых поспособствует оздоровлению, только в том случае, если человек откажется от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение, в пользу здорового времяпрепровождения.