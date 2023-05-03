Научно доказано: человек должен отдыхать три дня в неделю

Как объясняет профессор Эштон, рабочий график в 4 дня способен значительно понизить уровень стресса и его негативное влияние на здоровье человека, а также укрепить семейные отношения.

Другая, не менее важная проблема современного общества, по мнению Эштона – это неправильное распределение рабочего времени среди разных социальных групп населения. Ведь на практике, кому-то приходится работать очень много, а кому-то – слишком мало.

Для полноценного восстановления организма человеку необходимо не два, а три дня отдыха. Этого времени будет достаточно, чтобы пообщаться с семьей, друзьями, повеселиться, заняться любимым делом или хобби, выделить время для занятий спортом и эмоционального расслабления, которое так важно перед началом трудовых будней.