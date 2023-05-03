В Сети появилось фото помолодевшей Аллы Пугачевой в Израиле

Российский модельер Игорь Гуляев, который является близким другом Аллы Пугачевой, поделился ее свежими фотографиями, пишет RUS TVNET.
Игорь Гуляев побывал в гостях у Примадонны в Израиле и поделился впечатлениями от ее внешнего вида. На снимках Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей и отдохнувшей.
«Алла живет там в тепле, покое и любви - вот секрет ее отличной формы», - рассказал журналистам Гуляев. Он добавил, что так и должна выглядеть настоящая женщина - свежей, отдохнувшей, сияющей.
Ранее дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина прилетели в Париж. Известно, что шоумен сводил двойняшек в Диснейленд.
Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет.
В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.
Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: «Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились».
В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил «иноагентом». В ответ певица попросила министерство включить в реестр «иноагентов» и ее.