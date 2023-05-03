В Сети появилось фото помолодевшей Аллы Пугачевой в Израиле

Игорь Гуляев побывал в гостях у Примадонны в Израиле и поделился впечатлениями от ее внешнего вида. На снимках Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей и отдохнувшей.

«Алла живет там в тепле, покое и любви - вот секрет ее отличной формы», - рассказал журналистам Гуляев. Он добавил, что так и должна выглядеть настоящая женщина - свежей, отдохнувшей, сияющей.

Ранее дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина прилетели в Париж. Известно, что шоумен сводил двойняшек в Диснейленд.

Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет.

В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: «Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились».