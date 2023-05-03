Директор Пьера Нарцисса назвал стоимость места на Троекуровском кладбище для Зайцева

«Когда мы узнали, что похороны будут проходить на каком-то неизвестном кладбище, пришли в шок. Это вопиющий случай. Вячеслав Михайлович - выдающаяся личность, почему такое отношение? Неужели сын не может выбрать нормальное кладбище и достойно проводить?» - высказался продюсер.