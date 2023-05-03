Директор Пьера Нарцисса назвал стоимость места на Троекуровском кладбище для Зайцева

Директор покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов призвал сына модельера Вячеслава Зайцева похоронить отца с почестями, пишет «Рамблер».
По мнению Дворцова, Зайцев заслуживает места на Троекуровском или Новодевичьем кладбище.
«Когда мы узнали, что похороны будут проходить на каком-то неизвестном кладбище, пришли в шок. Это вопиющий случай. Вячеслав Михайлович - выдающаяся личность, почему такое отношение? Неужели сын не может выбрать нормальное кладбище и достойно проводить?» - высказался продюсер.
Дворцов уверен: у сына модельера Егора не должно возникнуть проблем с местом погребения или кремации на московских кладбищах.
«Егор может пойти с пакетом документов. Стоимость такого места на Троекуровском обходится в районе 25 000 евро. С учетом заслуг Зайцева вообще не должно быть никаких проблем в этом вопросе», - объяснил он.
Прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым состоится в четверг, 4 мая, в 12:00 мск в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. Прощание будет открытое. Модельер будет похоронен на Жегаловском кладбище в Подмосковье.