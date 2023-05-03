Инвестиционный банкир Арво Халлик вчера взял отгул на несколько часов, чтобы выполнить служебные обязанности супруга премьер-министра. Премьер-министр Кая Каллас поделилась приятным моментам с мужем в Instagram Stories, пишет Elu24.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ! ⟩ Муж Каи Каллас взял отгул на работе, чтобы исполнить обязанности супруга премьер-министра
«Арво сегодня впервые приехал, чтобы исполнить официальные обязанности мужа премьер-министра», - сообщила Кая Каллас в Instagram, поделившись милым фото с мужем в Stories.
Вчера, после 31-летнего перерыва, в Эстонию с официальным визитом прибыли шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия. Именно поэтому Каллас отправилась в дом Стенбока с мужем.
«В протоколе указано, что мой муж тоже будет участвовать, поэтому он взял отгул на пару часов и пришел сюда», - отметила Каллас.
Смотрите прекрасное фото Каи и ее мужа Арво!
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