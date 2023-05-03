ОТВЕТСТВЕННЫЙ! ⟩ Муж Каи Каллас взял отгул на работе, чтобы исполнить обязанности супруга премьер-министра

«Арво сегодня впервые приехал, чтобы исполнить официальные обязанности мужа премьер-министра», - сообщила Кая Каллас в Instagram, поделившись милым фото с мужем в Stories.

Вчера, после 31-летнего перерыва, в Эстонию с официальным визитом прибыли шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия. Именно поэтому Каллас отправилась в дом Стенбока с мужем.

«В протоколе указано, что мой муж тоже будет участвовать, поэтому он взял отгул на пару часов и пришел сюда», - отметила Каллас.

Смотрите прекрасное фото Каи и ее мужа Арво!