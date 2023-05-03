Знаете, какое венерическое заболевание передается через поцелуи?

Доктор рассказала, какое венерическое заболевание передаётся через поцелуи. Первыми это выяснили врачи из Великобритании. Медики провели шесть исследований, на основе которых пришли к выводу, что человек может передать гонорею через поцелуй, так как инфекция содержится в слюне. При этом специалисты успокоили, что заражение таким образом происходит очень редко, пишет «Рамблер».