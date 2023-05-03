Знаете, какое венерическое заболевание передается через поцелуи?

Доктор рассказала, какое венерическое заболевание передаётся через поцелуи. Первыми это выяснили врачи из Великобритании. Медики провели шесть исследований, на основе которых пришли к выводу, что человек может передать гонорею через поцелуй, так как инфекция содержится в слюне. При этом специалисты успокоили, что заражение таким образом происходит очень редко, пишет «Рамблер».
«Известно, что вагинальный, оральный и анальный секс по-прежнему опасен с точки зрения передачи этого заболевания. Однако теперь нельзя исключать и поцелуи», – отметила врач.
По словам специалиста, очень важно рассказывать людям о распространении таких болезней и способах обезопасить себя. Особенно в зоне риска сегодня находятся люди в возрасте от 15 до 30 лет, которые часто меняют половых партнёров, добавила она.
Эксперт призвала всегда использовать презервативы и проверять себя на заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), после каждой смены партнёра.
Что это такое – гонорея?
Гонорея – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями гонококками. Чаще проявляется поражением органов мочеполовой системы, реже – конъюнктивы глаз, слизистых оболочек носа и рта, глотки и миндалин, прямой кишки.
Несмотря на огромные достижения современной медицины, венерические заболевания по-прежнему остаются частью человечества. Некоторые из них неизлечимы, однако их можно сдерживать и прожить так до глубокой старости.