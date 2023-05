Букмекеры обнародовали прогноз на Евровидение: позиция Алики Миловой шокировала жителей Эстонии

Букмекеров, судя по всему, это выступление не впечатлило, потому что впервые с момента начала прогнозов в этом году Алика Милова с песней Bridges даже не проходит в финал Евровидения. Букмекеры ставят ее лишь на 12-е место второго полуфинала. В случае такого исхода артистка остается за бортом и в финал не попадает, уступая, в том числе и Литве. Всего во втором полуфинале выступят представители 16 стран. Самыми сильными участниками второго полуфинала букмекеры считают австрийский дуэт Teya & Salena с песней Who The Hell Is Edgar?