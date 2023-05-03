Букмекеры обнародовали прогноз на Евровидение: позиция Алики Миловой шокировала жителей Эстонии

Все звезды уже в сборе, в британском Ливерпуле идут репетиции Евровидения, в которых принимает участие и Алика Милова из Эстонии. Вчера состоялось первое прослушивание, о котором портал Limon.ee написал в материале: ФОТО И ВИДЕО 〉 «Настоящий шедевр!» Сияющая Алика Милова провела первую репетицию в Ливерпуле.

Букмекеров, судя по всему, это выступление не впечатлило, потому что впервые с момента начала прогнозов в этом году Алика Милова с песней Bridges даже не проходит в финал Евровидения. Букмекеры ставят ее лишь на 12-е место второго полуфинала. В случае такого исхода артистка остается за бортом и в финал не попадает, уступая, в том числе и Литве. Всего во втором полуфинале выступят представители 16 стран. Самыми сильными участниками второго полуфинала букмекеры считают австрийский дуэт Teya & Salena с песней Who The Hell Is Edgar?

Прогнозы букмекеров на второй полуфинал, Эстонии в нем пророчат 12-е место. Без выхода в финал. Фото: odds.eurovision

Если Алике чудом удастся пройти в финал Евровидения, то там она сможет занять 23-е место, так считают букмекеры. Этот результат лучше, чем у исполнителей из Латвии и Литвы. Фаворитом первого полуфинала, который пройдет уже в следующий вторник, 9 мая, считается финский рэпер Käärijä с хитом Cha Cha Cha, ему также пророчат второе место в финале Евровидения.

Главным фаворитом Евровидения в этом году считается певица Loreen (Швеция) с песней Tattoo. Это может стать ее второй победой.

В финале фаворитом считается Loreen из Швеции. Фото: odds.eurovision