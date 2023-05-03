47-летняя американская актриса украинского происхождения Мила Йовович обрезала длинные волосы. Об этом она сообщила в Instagram, разместив фото, на котором запечатлена сразу после стрижки с короткими волосами.
ЖУТЬ! ⟩ «Отрастет»: Милла Йовович состригла себе волосы с помощью машинки и показала, как теперь выглядит
«Чувствовала, что мне нужно что-то изменить, и у меня под рукой была машинка для стрижки. Во всяком случае, отрастет. Нравится вам это или нет, дело сделано, и теперь мы посмотрим, во что это выльется», – написала знаменитость.
Йовович не уточнила, что конкретно послужило причиной для такого решения.
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