«В Таллинне великие люди»: российский стендапер покинул Эстонию, оставив напоследок трогательное письмо

Шупляков не стал уходить по-английски, а решил, уезжая из Эстонии, попращаться с местными жителями красиво, оставив на память душевное послание.

Он признался своим подписчикам, что никогда еще не встречал таких восхитительных закатов, как в Эстонии: «А в Таллинне очень красивые закаты. Одни из лучших, что я видел в жизни. Багровые, яркие. За год жизни здесь я минимум сотню-другую раз восторгался их величественной красотой».

Без внимания стендапера не остался и Старый город, а также атмосферные места столицы и вкусная кухня: «В Таллинне чудесный старый город и новые жилые кварталы на берегу Балтийского моря. В Таллинне вкусная кухня и атмосферные бары, в которых я оставлял все до последней копейки. Ну или до последнего евроцента. За год жизни тут я минимум сотню другую раз восторгался их величественными крафтом на любой вкус».