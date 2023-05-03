Кому из знаков Зодиака Павел Глоба предсказал мучения

Львы

Первыми в «черный» список мая попадут Львы, которых может подвести здоровье. В наступившем месяце вы рискуете получить такую травму, последствия от которой будете переживать всю оставшуюся жизнь. Также вас ждут проблемы в отношениях со своим избранником – в этот период вы можете его потерять.

Рыбы

Невосполнимую утрату звезды пророчат и Рыбам, из жизни которых может уйти близкий человек. Пережить такой удар вам будет очень не просто. Не будет радовать и работа. Из-за проблем с начальством, которое создаст вам невыносимые условия, перед вами даже встанет вопрос о перемене рабочего места.