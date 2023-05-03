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НЕ ТОЛЬКО ВОЗДУХ! ⟩ Жителей Эстонии накормят бесплатным мороженым. Куда бежать? (ГАЛЕРЕЯ)

Limon.ee
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В четверг, 27 апреля, Balbiino, местный производитель мороженого, открыл летний сезон и представил новое сливочное мороженое. На вечеринке в Viimsi Artium гостей приветствовали молодые эстонские певцы и танцоры. Смотрите галерею! 

Компания Balbiino стала официальным спонсором XIII Молодежного фестиваля песни и танца этим летом. Молодые люди будут рады получить 160 000 бесплатных порций мороженого, чтобы зарядиться энергией во время репетиций и концертов. Мороженое изготовлено из эстонского сливок, а его вкус был выбран самими певцами и танцорами. Разумеется, мороженое можно приобрести и в магазинах. 

Смотрите галерею с праздничного мероприятия!

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