НЕ ТОЛЬКО ВОЗДУХ! ⟩ Жителей Эстонии накормят бесплатным мороженым. Куда бежать? (ГАЛЕРЕЯ)

Компания Balbiino стала официальным спонсором XIII Молодежного фестиваля песни и танца этим летом. Молодые люди будут рады получить 160 000 бесплатных порций мороженого, чтобы зарядиться энергией во время репетиций и концертов. Мороженое изготовлено из эстонского сливок, а его вкус был выбран самими певцами и танцорами. Разумеется, мороженое можно приобрести и в магазинах.