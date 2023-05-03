Ср, 3.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Глава криминального бюро вспомнил былое время: «Для меня было большой честью служить вместе с вами»

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Урмет Тамбре.
Урмет Тамбре. Фото: Mihkel Maripuu

Урмет Тамбре, начальник Бюро уголовного розыска Пыхьяской префектуры, делится в Facebook ностальгической фотографией того времени, когда он еще сидел в школьном классе с бывшим генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны Эльмаром Вахером, пишет Elu24.

«Так мы с Эльмаром начинали в Пайкусе», - пишет Урмет Тамбре на своей стене в Facebook.

Тамбре вспоминает те дни, когда он учился в Пайкусской школе полиции вместе с бывшим генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны Эльмаром Вахером.

«Для меня было большой честью служить эстонскому народу вместе с вами», - говорит Тамбре. «Спасибо!»

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх