Глава криминального бюро вспомнил былое время: «Для меня было большой честью служить вместе с вами»

Урмет Тамбре, начальник Бюро уголовного розыска Пыхьяской префектуры, делится в Facebook ностальгической фотографией того времени, когда он еще сидел в школьном классе с бывшим генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны Эльмаром Вахером, пишет Elu24.