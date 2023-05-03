Глава криминального бюро вспомнил былое время: «Для меня было большой честью служить вместе с вами»

Урмет Тамбре, начальник Бюро уголовного розыска Пыхьяской префектуры, делится в Facebook ностальгической фотографией того времени, когда он еще сидел в школьном классе с бывшим генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны Эльмаром Вахером, пишет Elu24.
«Так мы с Эльмаром начинали в Пайкусе», - пишет Урмет Тамбре на своей стене в Facebook.
Тамбре вспоминает те дни, когда он учился в Пайкусской школе полиции вместе с бывшим генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны Эльмаром Вахером.
«Для меня было большой честью служить эстонскому народу вместе с вами», - говорит Тамбре. «Спасибо!»
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