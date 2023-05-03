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ВИДЕО ⟩ «Я умею стрелять. Представляешь себе – президент Украины в плену у россиян?» Зеленский рассказал о своем оружии

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что умеет стрелять из пистолета. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову для его спецпроекта «Рік. За кадром. День президента». Видео опубликовано 28 апреля на YouTube-канале Комарова «Світ навиворіт».

«Я слышал, что у вас есть пистолет», – спросил у Зеленского Комаров.

«Да, у меня есть. Я умею стрелять. Представляешь себе – президент Украины в плену у россиян? Я считаю, что это позор», – ответил украинский президент.

«Это для этого пистолет?» – уточнил Комаров.

«Нет, ты что. Мы сами себя – нет. Отстреливаться – да!» – рассмеялся Зеленский.

Смотрите видео (32:48 мин):

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