ВИДЕО ⟩ «Я умею стрелять. Представляешь себе – президент Украины в плену у россиян?» Зеленский рассказал о своем оружии

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что умеет стрелять из пистолета. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову для его спецпроекта «Рік. За кадром. День президента». Видео опубликовано 28 апреля на YouTube-канале Комарова «Світ навиворіт».