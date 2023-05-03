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«Все атакуют, что я умираю»: Петросян рассказал о самочувствии

Limon.ee
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Юморист Евгений Петросян вышел на связь после сообщений о плохом самочувствии и рассказал, что проходит плановое обследование и с ним все с порядке, пишет «Рамблер».

«Я лег на плановую проверку. Мне ж немало лет, я должен проверяться. Меня все атакуют, что я умираю. Что это такое вообще? Со мной все нормально. Периодически – раз в два года – надо проверяться. Вот и все. Это называется плановая проверка», - сказал Петросян.

При этом он уточнил, что сейчас находится в клинике и завтра его уже выпишут домой.

Ранее появились сообщения о том, что на днях юморист почувствовал себя плохо. Были даже сведения, что он якобы ударился головой. Петросян был госпитализирован, врачи сделали обследование на наличие травм черепа. 

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